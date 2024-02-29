Trabzonspor Onuachu'da kırık tespit edildiğini açıkladı: VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta darbe alan Onuachu'nun yapılan MR kontrolünde kolunda ezilme ve kısmi kırık tespit edildi.

Onuachu'nun sakatlığıyla ilgili bir paylaşım yapan bordo-mavililer paylaşıma "VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü" notunu düştü.

Ardından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu'nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol önkolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."