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Trabzonspor Onuachu'da kırık tespit edildiğini açıkladı: VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta, Onuachu'nun kolunda ezilme ve kısmi kırık olduğu tespit edildi. Bordo-mavililer yayınladıkları bir videoyla hem sakatlığı açıkladı hem de gönderme yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta darbe alan Onuachu'nun yapılan MR kontrolünde kolunda ezilme ve kısmi kırık tespit edildi.

Onuachu'nun sakatlığıyla ilgili bir paylaşım yapan bordo-mavililer paylaşıma "VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü" notunu düştü.

Trabzonspor Onuachu'da kırık tespit edildiğini açıkladı: VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü

Ardından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu'nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol önkolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Zohan Coharyan:

Şikebahçe ve TFF el ele vermiş durumda.

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YİĞİT TÜRKALP:

keşke sana düşündüklerin yayınlansa....

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Ali :

Maç esnasında kolun kırıldığını nasıl görecek var? Var odasında Mr, röntgen cihazı mı var? Bhahahaha :))))

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Kerim Köroğlu:

KIRIĞI DEĞİL PENALTIYI GÖR DİYORLAR HAKEMİ UYAR RAKİP ONACHU YA TEKME ATIYO İZLERSEN HA BU ARADA BAŞAKŞEHİRE YAPILAN DENSWİL IN HAREKETİ DE PENALTI

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YİĞİT TÜRKALP:

kocası gs de olsa kesin görülür ve bir dünya ceza yerdi yapan...

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