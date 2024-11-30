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Trabzonspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Trabzonspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
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Trabzonspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri mali ve idari yönden ibra edildi. Seçim yarın yapılacak.

Trabzonspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısı'nda, Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, mali ve idari yönden ibra edildi.

Trabzonspor'da Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü seçimli genel kurulda, Ertuğrul Doğan seçime tek listeyle girecek. Bugün yapılan toplantıda Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, mali ve idari yönden ibra edildi.

Genel kurulda 9 bin 906 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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