Nijeryalı futbolcu Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Güncelleme:
Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Sağlık kontrollerinin ardından kulüp ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, İstanbul'a geldi.

Viyana'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Nwaiwu'yu kulüp yetkilileri karşıladı.

Son olarak Avusturya ekibi Wolfsberger'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavililerle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
