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Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'la Anlaştı

Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'la Anlaştı
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Trabzonspor, Gaziantep FK'dan transfer ettiği kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan yetkililer, oyuncunun camiaya katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Trabzonspor, Gaziantep Fk'dan transfer ettiği Mustafa Eskihellaç için imza töreni düzenledi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, son olarak Gaziantep FK forması giyen kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ı 2.5+1 yıllığına kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulüp, 27 yaşındaki oyuncu için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. İmza töreninde konuşan Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman, "Trabzonspor formasını giymek, her oyuncu için büyük bir onurdur. Bugün ise bu onuru, Trabzonlu bir futbolcuyu yuvasına döndürerek taçlandırıyoruz. Mustafa'nın sahadaki hırsı, çalışkanlığı, mücadeleci ruhu ve karakteriyle camiamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu renklere olan aidiyetini biliyoruz. Kendisine başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Mustafa Eskihellaç: "Uğruna tribünlerde sevindiğim kulübümün formasını giymek büyük gurur"

Bordo-mavili camianın bir parçası olmaktan ötürü büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Mustafa Eskihellaç ise, "Bugün benim için tarifsiz bir gün. Çocukluk yıllarımdan beri hayalini kurduğum, uğruna tribünlerde sevindiğim kulübümün formasını giymek büyük bir gurur. Sahada her şeyimi vererek, bu büyük camiaya layık olmak için elimden geleni yapacağım. Bana güvenenlere teşekkür ediyorum. Taraftarımızın desteğiyle büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Öte yandan Mustafa Eskihellaç, 19 numaralı formayı giyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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