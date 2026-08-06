Haberler

Trabzonspor, Salah'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile 2 yıllık anlaşma yaptı. Oyuncuya yıllık 10 milyon avro ücret ve 7 milyon avro imza parası verilecek. Ayrıca imaj haklarından yüzde 20 pay ve bonuslar ödenecek.

Trabzonspor, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Muhammed Salah ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya her bir futbol sezonu için 10 milyon avro yıllık ücret ve 7 milyon avro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak oyuncunun brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı da kaydedildi.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü

Kavga ettiği kadının resmen hayatını kararttı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler