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Trabzonspor, Mondihome Kayserispor'u konuk etti

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Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk etti ve 4 değişiklikle sahaya çıktı. Tribünlerde ise boşluklar yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sarı kart cezalısı Mendy'in yerine Berat Özdemir'e görev verdi. Avcı, sağ bekte Mehmet Can Aydın'ın yerine Danimarkalı oyuncu Larsen'i, Bakasetas'ın yerine Trezeguet'i sahaya sürdü. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Uğurcan Çakır da kaleyi Muhammet Taha Tepe'den aldı.

Karadeniz ekibinde, cezalı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Fountas maç kadrosunda yer almadı.

Tribünler dolmadı

Trabzonspor taraftarları maça fazla ilgi göstermedi.

Papara Park'ta tribünlerin büyük bölümünde boşluklar yer aldı. Konuk takım taraftarları da yaklaşık 500 kişilik bir grupla Trabzon'a gelerek takımlarına destek verdi.

Taraftarlar, PFDK tarafından hak mahrumiyeti cezası verilen Başkan Ertuğrul Doğan için tribüne, "45 gün değil, 45 yıl yanındayız başkanım" yazılı pankart astı.

Bordo-mavili futbolcular, maç öncesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli taraftarlar ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Spor

Berat Özdemir Kayserispor Trabzonspor Aydın Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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