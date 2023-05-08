Trabzonspor MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica ve MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Gökhan Geylani basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmaya biraz endişeli başladıklarını dile getiren Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Sözlerime oyuncuları kutlayarak başlamak istiyorum. İlk yarıya baktığımızda sanki maça biraz endişeli başladık. Göstermek istediğimiz şeyleri pek fazla gösteremedik. Kırmızı kart sonrası işler bizim lehimize gelişmeye başladı. İşimiz kolaylaştı diyebilirim ama kazanmak kolay olmayacaktı. Bugün de böyle oldu. 2-0'dan sonra bizim için bitmiş bir maçtı aslında. Sakatlık yaşamış oyuncularımızın oynayabildiği bir maç oldu. Serkan uzun bir sakatlık yaşamıştı. Tekrar bizimle olduğu için çok mutluyuz" dedi.

"SKORDAN MEMNUNUM AMA FUTBOLDAN DEĞİLİM"

GEYLANİ: KIRMIZI KART BİRAZ PLANLARI BOZDU

Mücadelenin 10'uncu dakikasında gördükleri kırmızı kartın planlarını bozduğuna dikkat çeken MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Gökhan Geylani, "Trabzonspor'un şimdiye kadar oynadığı formatın dışında üçlü savunma ile oynaması savunma arkasında bize ciddi boşluklar oluşturacağını düşünmüştük. Oyunun bu anlamdaki akıcılığı bizim için daha iyi olacaktı. Müsabakayı 90 dakika 10 kişi oynadık. Kırmızı kart biraz planları bozdu. 10 kişi kaldıktan sonra savunmayı biraz daha derinde yapıp, direk hücumlarla sonuca gitmeye çalıştık. Bir kaç tane pozisyon ürettik ama çok derinde kaldığımız için rakip kale ile aramızdaki mesafe fazla uzadı ve çok fazla muvaffak olamadık. 4 gün önce Başakşehir maçı bugün de Trabzonspor deplasmanına rağmen oyuncularımız iyi bir direnç gösterdiler. Koşu mesafelerine baktığımızda çok yüksek değerler çıkacaktır. Bence ellerinden geleni yaptılar" ifadelerini kullandı.