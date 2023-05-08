Trabzonspor MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Bordo mavili takım, 5 haftalık aranın ardından galip gelerek puanını 48'e yükseltti.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Bordo mavili takım, 5 haftalık aranın ardından galip gelerek puanını 48'e yükseltti.

10'uncu dakikda Ankaragücü 10 kişi kaldı. Kitsiou, Hamsik'e yaptığı faulün ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pozisyonun ardından sahaya girerek itiraz eden Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da kırmızı kartla tribüne gönderildi.