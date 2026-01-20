Trabzonspor, Mathias Lovik ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Norveçli oyuncu Mathias Lovik ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşma gereği bordo-mavili kulüp, Parma kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 4 Milyon Euro'yu 6 taksit halinde ödeyecek.

Trabzonspor, Mathias Lovik'in, transferini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik'in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Parma Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Parma Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 4 Milyon Euro, 6 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen-ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10'u ödenecektir."

"Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 400 Bin Euro diğer sezonlarda ise, her bir sezon için 800 Bin Euro garanti ücret ödenecektir. denildi - TRABZON