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Trabzonspor, Manisa FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular çalışmalarını tamamladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında sahasında oynayacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına bugün saat 11.30'da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular 2 grup halinde çalıştı. Bir grubun rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer grup da dinamik ısınma, pas, 5'e 2 ve sonuçlandırma çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Abdullah Avcı Trabzonspor Manisa Futbol Spor Güncel Haberler

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