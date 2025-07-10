Trabzonspor, Mamadou Sangare için 6 Milyon Euro Teklif Etti

Trabzonspor, Mamadou Sangare için 6 Milyon Euro Teklif Etti
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Trabzonspor, Rapid Wien forması giyen Malili orta saha oyuncusu Mamadou Sangare'yi kadrosuna katmak için 6 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Ancak Rapid Wien, bu teklifi yeterli bulmayarak 10 milyon Euro istediği belirtildi.

Trabzonspor, Rapid Wien forması giyen Malili orta saha oyuncusu Mamadou Sangare'yi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Yurt dışı basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, 22 yaşındaki oyuncu için Avusturya kulübüne 6 milyon Euro teklif etti.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, Rapid Wien'in Malili orta saha oyuncusu Mamadou Sangare'yi kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için 6 milyon Euro teklif ederken; TransferFeed'de yer alan bilgilere göre Rapid Wien yönetimi, bu teklifi yeterli bulmadı ve Sangare için 10 milyon Euro talep etti. Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü belirtilirken, Trabzonspor'un yeni bir teklif hazırlığında olduğu kaydedildi. Yurt dışı kaynaklı bazı haberlerde ise, Trabzonspor'un Rapid Wien ile prensip anlaşmasına vardığı ve oyuncuya düşünmesi için iki haftalık süre tanındığı iddia edildi. 2002 doğumlu olan Mamadou Sangare, orta sahada görev yapıyor. Salzburg altyapısında yetişen oyuncu, daha önce Zulte Waregem ve Hartberg'de kiralık olarak forma giydi. 2024 yazında Rapid Wien'e transfer olan Sangaré'nin, Avusturya ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Transferin seyrinin, Trabzonspor'un yapacağı yeni teklif ve Rapid Wien'in tavrına göre netlik kazanacağı ileri sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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