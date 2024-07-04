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Trabzonspor, Macaristan'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

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Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor. Sağlık ekibi ve atletik performans departmanı kontrolünde futbolculara sakatlık risk analizi, mobilite, stabilite ve endurans testleri yapıldı. Milli oyuncular izinli oldukları için kampta yer almıyor.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kampın dördüncü gününde sağlık ekibi ve atletik performans departmanı kontrolünde futbolculara sakatlık risk analizi, mobilite, stabilite ve endurans testleri yapıldı.

Milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ile Poyraz Efe Yıldırım, izinli oldukları için kampta yer almıyor.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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