Trabzonspor, Macaristan'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampı çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında günü çift antrenmanla geçirdi.

Akşam 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ile Poyraz Efe Yıldırım, sakatlığı süren Hüseyin Türkmen ile tedbir amaçlı Abdurahman Bayram, Taxiarchis Fountas ve Onuralp Çevikkan katılmadı.

Nwakaeme ve Denswil ise takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Trabzonspor, yarın basına kapalı olarak gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.