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Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF'ye başvurdu

Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF'ye başvurdu
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finalini yabancı hakemin yönetmesini istediklerini ve bu taleplerini TFF'ye sunduklarını söyledi. Doğan, "Türkiye Kupası finali için yabancı hakem isteğimizi federasyona sunduk. Ancak federasyon, bunu sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçı için uygun gördü" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalinde konuk ettikleri Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek final biletini aldıkları karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Doğan, Galatasaray ile oynanacak dev finalin hakemi için TFF'ye başvurduklarını duyurdu.

"SADECE GÜLÜYORUM"

Ertuğrul Doğan, "Hakemler hakkında artık çok şey söylemek istemiyorum. Sadece gülüyorum. Komik bir durum. Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Allah akıl fikir versin diyorum" dedi.

"FİNAL İÇİN YABANCI HAKEM İSTEĞİMİZİ TFF'YE SUNDUK"

Federasyona yabancı hakem talebini ilettiklerini ifade eden Doğan, "Türkiye Kupası finali için yabancı hakem isteğimizi federasyona sunduk. Ancak federasyon, bunu sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçı için uygun gördü" sözlerini sarf etti.

DEV FİNAL NE ZAMAN?

Göztepe'yi 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist olan Trabzonspor, Konyaspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale yükselen Galatasaray'ın rakibi oldu. Kupanın sahibinin belli olacağı karşılaşma 14 Mayıs'ta oynanacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Ağlamaya şimdiden başlamış bizim uşaklar korkmayın Osimhen'i ikna edebilirsek size çok atmayacağız :)

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

Trabzon sakat takımdır dübel cakabilir GS ye

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Haber YorumlarıO Z:

Türkiye futbol federasyonu başkanı tam bir palyaçodur. Başka birşey demicem.

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