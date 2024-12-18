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Süper Lig devi için ya tamam ya devam maçı

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Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, galibiyet alamazsa düşme hattına gerileyecek. 16. haftayı düşme hattının bir puan üstünde 16 puanla 15. sırada kapatan bordo-mavililer, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'te Trabzonspor'daki kötü gidişatı durduramadı. Son olarak Galatasaray'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da büyük tehlike kapıya dayandı.

ATEŞ HATTINA GERİLEYEBİLİR

Trabzonspor, ligin 17. haftasında 14 puanla 17. sırada bulunan Sipay Bodrum'u konuk edecek. Karadeniz ekibi, 22 Aralık Pazar günü oynanacak bu karşılaşmayı kaybetmesi halinde düşme hattına gerileyecek. Bordo-mavili takım, berabere kalması ve 16. sırada yer alan Bellona Kayserispor'un sahasında Galatasaray'ı yenmesi durumunda yine düşme hattına girecek.

Süper Lig devi için ya tamam ya devam maçı

Trabzonspor, lig tarihinde en kötü dönemini 2001-2002 sezonunda geçirdi.Karadeniz ekibi, 18 takımın mücadele ettiği 2021-2002 sezonunu düşme hattının 3 puan üzerinde 14. sırada tamamladı.

Süper Lig devi için ya tamam ya devam maçı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Başkanları fb ye yaranmak için gs ye atıp tutacağına işine baksın da adam gibi topçu alsın, öyle sağa sola afra tafra yapmasın. mağlubiyetlerin hepsi mi hakem hatası. TFF başkanı taraftarın gazını almak için üfürüyor

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Haber YorumlarıErkan Dag:

Her yıl Trabzonspor hakemler tarafından mağdur oluyor bu yıl daha da çok hakkı yendi eğer böyle hakemlerler kastı bilerek Trabzonspor u düşürme ihtimali yüksek onun için taraftar yönetici her kesimden Trabzonspor a gönül vermiş kişilere büyük görev düşüyor

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Haber YorumlarıMehmet Aksoy:

bidruma başarılar

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Bu ne bicim baslik, ya tamam ya devam! diyelim ki TS kaybetti, tamam mi olacak, küme mi düsmüs olacak. milletle kafa mi buluyorsunuz. dogru dürüst manset atin yahu

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Haber YorumlarıDavut Şeyban:

DÜŞER İNŞALLAH

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

ts düşmez o kadarda değil,ikinci yarı kendini toparlayacaktır.

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Haber YorumlarıMehmet Karakus:

Abdullah Avcı hangi takımı yönetse o takım beş yıl kendine gelemiyor

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Haber YorumlarıKerim Köroğlu:

bizim u19 takımımız bile bu ligde küme düşmez

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Haber YorumlarıMevlüt:

Düşsünlerde gülelim

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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Hadi inşallah

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