Süper Lig devi için ya tamam ya devam maçı
Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, galibiyet alamazsa düşme hattına gerileyecek. 16. haftayı düşme hattının bir puan üstünde 16 puanla 15. sırada kapatan bordo-mavililer, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'te Trabzonspor'daki kötü gidişatı durduramadı. Son olarak Galatasaray'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da büyük tehlike kapıya dayandı.
ATEŞ HATTINA GERİLEYEBİLİR
Trabzonspor, ligin 17. haftasında 14 puanla 17. sırada bulunan Sipay Bodrum'u konuk edecek. Karadeniz ekibi, 22 Aralık Pazar günü oynanacak bu karşılaşmayı kaybetmesi halinde düşme hattına gerileyecek. Bordo-mavili takım, berabere kalması ve 16. sırada yer alan Bellona Kayserispor'un sahasında Galatasaray'ı yenmesi durumunda yine düşme hattına girecek.
Trabzonspor, lig tarihinde en kötü dönemini 2001-2002 sezonunda geçirdi.Karadeniz ekibi, 18 takımın mücadele ettiği 2021-2002 sezonunu düşme hattının 3 puan üzerinde 14. sırada tamamladı.