Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlarla ilgili süreci dikkatlice takip ettiklerini belirterek, "Hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın. Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamada bulundu.

Doğan, yönetim kurulunun tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip ettiğini belirterek, "Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır. Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz" dedi. - TRABZON