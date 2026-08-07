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Trabzonspor: Salah Haczi Haberleri Gerçek Dışı

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Trabzonspor, Muhammed Salah'ın alacaklarına haciz konulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, bunun kulüp ve futbolcunun itibarını zedelemeye yönelik olduğunu belirterek hukuki işlem başlattığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın bordo-mavili takımdan alacaklarına haciz konulduğu yönünde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik, kulübün ve futbolcunun itibarını zedeleyici nitelikte olduğu belirtilerek, gerçek dışı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Açıklamada, asılsız iddiaları ortaya atan, yayımlayan ve kamuoyuna servis eden kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı vurgulanarak "Trabzonspor Kulübü olarak kulübümüzün ve futbolcularımızın itibarına yönelik gerçek dışı yayınlarla ilgili hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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