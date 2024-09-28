Trabzonspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı için son antrenmanını gerçekleştirdi. Karşılaşma, 16.00'da Papara Park'ta başlayacak ve hakem Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karadeniz ekibi, maç öncesi son antrenmanını, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.