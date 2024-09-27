Trabzonspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, topla ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

İdman, hücum ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan antrenman öncesinde bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Güneş ve futbolcularla bir araya geldi. Taraftarlar, Güneş'e çiçek hediye etti.