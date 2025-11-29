Haberler

Trabzonspor, Konyaspor Karşısında 3 Değişiklikle Çıkıyor

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Konyaspor ile karşılaşırken, sakat oyuncular nedeniyle kadrosunda değişiklikler yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke, galibiyet elde eden kadrodan üç oyuncuyu değiştirdi. Ayrıca, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Başkanı ile bir araya geldi ve oyuncuya ödül verildi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yendiği karşılaşmanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Bordo-mavililerde RAMS Başakşehir maçında sakatlık yaşayan oyunculardan Visca, kadroda yer almazken Folcarelli ve Augusto, yedek kulübesinde görev bekledi.

Teknik direktör Fatih Tekke, bu oyuncuların yerine geçen hafta sonradan oyuna girerek iki golle galibiyette önemli rol oynayan Ernest Muçi, kırmızı kart cezası sona eren Bouchouari ve Olaigbe'ye 11'de görev verdi.

Bouchouari ilk kez ilk 11'de forma giydiği Karadeniz ekibinde ligin 12. haftasındaki Galatasaray maçında sakatlanan Savic, yine kadroda yer almadı.

Hacıosmanoğlu ile Doğan bir araya geldi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak karşılaşma için Papara Park'a gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

Başkan Doğan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na kulübün 1975-76 sezonunda elde ettiği ilk şampiyonluğun simgesi beyaz formayı hediye etti.

Oulai'ye maç öncesi ödül

Trabzonspor'un Fransız orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'nin sezonun 10. haftasında İkas Eyüpspor'a attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonunun oylamasında Ekim ayının golü seçildi.

Futbolcuya ödülünü karşılaşması öncesi kulüp başkan yardımcısı Kemal Ertürk verdi.

Öte yandan Papara Park tribünlerinde boşluklar görülürken az sayıda TÜMOSAN Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
