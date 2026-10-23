Trabzonspor, Konferans Ligi'nde Hearts'ı 2-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı

Trabzonspor, Konferans Ligi'nde Hearts'ı 2-0 yenerek puanını 6'ya çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Konferans Ligi ikinci haftasında Trabzonspor, evinde İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı. Trabzonspor'un gollerini 32. dakikada penaltıdan Mohamed Salah ve 58. dakikada Dju Franculino kaydetti; Sidny Lopes Cabral 95. dakikada kırmızı kart gördü.
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftası, 18 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında, 18 karşılaşma oynandı.
Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, evinde İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.
Trabzonspor'un gollerini 32. dakikada penaltıdan Mohamed Salah ve 58. dakikada Dju Franculino kaydetti. Sidny Lopes Cabral ise 95. dakikada kırmızı kart gördü.
Alınan sonuçlar şöyle:
Kairat (Kazakistan)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-5
Trabzonspor-Hearts (İskoçya): 2-0
Getafe (İspanya)-Lugano (İsviçre): 2-5
Iberia (Gürcistan)-Mjallby (İsveç): 1-1
Inter Escaldes (Andorra)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-3
Jablonec (Çekya)-Brighton (İngiltere): 0-0
Kauno Zalgiris (Litvanya)-Brann (Norveç): 1-4
Kızılyıldız (Sırbistan)-Kopenhag (Danimarka): 2-2
Nordsjaelland (Danimarka)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-2
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Riga (Letonya): 1-1
Aarhus (Danimarka)-Egnatia (Arnavutluk): 1-1
Ajax (Hollanda)-Atalanta (İtalya): 2-0
Borac (Bosna Hersek)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 2-0
Braga (Portekiz)-Gent (Belçika): 2-0
Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Twente (Hollanda): 1-4
Midtjylland (Danimarka)-Sint-Truidense (Belçika): 0-1
Monaco (Fransa)-Freiburg (Almanya): 3-0
Thun (İsviçre)-Hajduk Split (Hırvatistan): 0-1