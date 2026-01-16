Haberler

Trabzonspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Trabzonspor, Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma çalışması ve taktik antrenman gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Rondo ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
