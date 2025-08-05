Trabzonspor, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynayacağı Kocaelispor maçı için antrenmanlarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda ısınma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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