Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'yi Transfer Etti

Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'yi Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Fransa Ligue 1 takımı Rennes'den Kazeem Olaigbe'yi Trabzon'a getirerek transfer çalışmalarına devam etti. 22 yaşındaki oyuncu, havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes forması giyen Kazeem Olaigbe'yi Trabzon'a getirdi.

Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, prensip anlaşmasına vardığı Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes forması giyen Kazeem Olaigbe'yi Trabzon'a getirdi. Saat 21.20 sıralarında Trabzon Havalimanı'na gelen oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Ailesiyle birlikte Trabzon'a gelen 22 yaşındaki oyuncu bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kendisini bekleyen araçta, taraftarların isteğini kırmayarak üçlü çektiren oyuncu daha sonra açıklama yapmayarak havaalanında ayrıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu

Metin Gürak emekliliğe sevk edildi, işte yeni genelkurmay başkanı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu

Sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu! Çok sayıda ölü var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.