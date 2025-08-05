Trabzonspor, Kazeem Olaigbe ile Anlaşma Sağladı

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Trabzonspor, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'in genç oyuncusu Kazeem Olaigbe ile prensip anlaşması yaparak oyuncuyu Trabzon'a getiriyor.

Trabzonspor, Belçikalı genç oyuncu Kazeem Olaigbe'yi Trabzon'a getiriyor.

Trabzonspor, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes takımından Kazeem Olaigbe ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncuyu Trabzon'a getirecek olan bordo-mavili kulüp sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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