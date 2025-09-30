Trabzonspor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü sahasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Pas çalışması ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.