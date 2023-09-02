Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti

Süper Lig 4'üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Oyuna iyi başladıklarını aktaran Özdeş, "Maçın başında oyunumuzu kabul ettirdik. Yediğimiz ilk gole kadar oyun üstünlüğü de bizdeydi. Golü yedikten sonra üstünlük rakibimize geçti. Çok etkili oynamasalar da golü bulacak pozisyonları buldular. En talihsiz an ilk yarının son anında soyunma odasına giderken 3'üncü golü yememizdi. İkinci yarı başlayınca dördüncü golü yediğimiz ana kadar doğru oynadık. Rakip alanda oynamaya çalıştık. Trabzonspor'u kutluyorum. Futbolda böyle skorlar var. Kalemize 6 top geldi ve 5'i gol oldu. Tabi ki burada Trabzonspor'un aldığı galibiyeti küçümseyemem. Bizimle ilgili pozitif şey ise maçın son düdüğüne kadar golü kovaladık. Alanları doğru kapatmamız gerekiyor. Bunlar her maçta var. Çalışıp gidermeniz gerekiyor. Rakibe alana verdik. İkinci golden sonra 3 ve 4'üncü gol oyunu bitirdi. İyi goller attılar ve cezayı kestiler. Rakibimiz kazanmayı hak etti" diye konuştu.

KEMAL ÖZDEŞ: İLK ÜÇ MAÇTAKİ OYUNUMUZA DÖNMEK İSTİYORUZ

İlk 3 maçtaki oyunlarına dönmek istediklerini belirten Kemal Özdeş, "Takımı sayısal anlamda tamamlayacağız. Sonrasında ligdeki dört maçlık maratona hazırlanacağız. Ligde diğer takımlar da forma girecek. İlk üç maçtaki oyunumuza dönmek istiyoruz. Biz transfer için zaten çalışıyoruz. İstediğimiz oyuncuları takıma katmak istiyoruz. Türk oyuncu da alacağız. Biz planı doğru şekilde yapalım istiyoruz. Genç oyuncuları almak istiyoruz. Ancak bu o kadar da kolay olmuyor. Sona yaklaştıklarımız var. Diğer takımlarında da ihtiyacı var. Bu sene sorun yaşamayalım üst sıralara oynayalım istiyoruz" dedi.

BJELİCA: ZEKİCE VE ÜSTÜN OYNAYARAK KAZANDIK

Takımını kutlayarak sözlerine başlayan Bjelica, "Hak ederek kazandığımız bir maçtı. Deplasmanda 5 gol attık. Bu her zaman bulunan bir şey değil. İlk 15 dakikada biraz iyi değildik. Zekice ve üstün oynayarak kazandık. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Böyle maçlarda öne çıkan elbette oyuncular olacak. Ancak oyuncularım oynayan oynamayan herkes çok iyi işler yaptılar. Eksik oyuncularımıza rağmen güzel bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

"GAYET GÜZEL BİR OYUN ORTAYA KOYDUK"

Defansta bütünlük gösterdiklerini belirten Bjelica, "İyi oynadık. Gayet güzel bir oyun ortaya koyduk. Hücumda da efektif oynadık. Bulduğumuz pozisyonları golle değerlendirdik. Maçın son anlarında hatalardan dolayı pozisyonlar verdik" dedi.

"BANIYA VE BENKOVIC ÖNEMLİ PERFORMANS SERGİLEDİ"

Savunmada sayı olarak önemli isimlere sahip olduklarını ifade eden Hırvat teknik adam, "Elimizde şu lükse sahibiz. Savunmada dört stoperimiz mevcut. Baniya ve Benkovic önemli performans sergiledi. Denswil de oynayacak. 4 gün takımımıza izin verdik. Daha sonra Beşiktaş maçına hazırlanmaya başlayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.