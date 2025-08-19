Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. Yeni transferi Felipe Augusto, tek golü atan isim oldu.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Bordo-mavililerin galibiyeti yerel gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

Trabzonspor, Süper Lig 2025-26 sezonunda ilk deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u mağlup ederek galibiyetle başlayan bordo-mavililer 2'nci hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı da mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Bu sezon oynadığı iki Süper Lig maçını da 1-0 kazanan Trabzonspor lig tarihinde 1981/82'nin ardından ikinci kez bir sezona ilk iki karşılaşmasını bu skorla kazanarak başlamış oldu. Bordo-mavililer ayrıca, Eylül 2021'den (1-0) bu yana ilk kez Kasımpaşa deplasmanında gol yemeden kazandı. Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de çektiği isabetli şutların tamamını gole çeviren tek takım olurken, iki isabetiyle de ağları havalandıran takım oldu. (Paul Onuachu-Kocaelispor, Felipe Augusto Kasımpaşa)

Bu sezonun ilk yarısında en az şut çekilen Süper Lig maçı olan Kasımpaşa (5) Trabzonspor (2), ilk 45 dakikasında isabetli şut kaydedilemeyen ilk karşılaşma oldu.

AUGUSTO SAHNEYE ÇIKTI

Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısındaki tek golü, yeni transferi Felipe Augusto'dan geldi. Augusto'nun karşılaşmanın 75'inci dakikasında kaydettiği golle bordo mavili ekip, ilk deplasman galibiyetini almış oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Taka: Augusto'dan sevgilerle

Günebakış: Trabzon'u Augusto uçurdu

Kuzey Ekspres: Tek atımlık Samba

Sonnokta: Fırtına seriye bağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi

Trump duyurdu! Dünyanın kilitlendiği zirveden sürpriz karar çıktı
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
TBMM önünde beyaz Toros yakıldı

Kritik toplantı öncesi TBMM önünde beyaz Toros yakıldı
Kulisleri sarsan iddia: Çerçioğlu, Özgür Özel'i mahkemeye verdi

Özlem Çerçioğlu karşı atağa geçti: Namusuma laf ettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.