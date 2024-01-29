Trabzonspor, Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Maçta yaşanan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde aktarıldı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Trabzonspor savunmasıının uzaklaştıramadığı topu iyi takip eoden Aytaç Kara, savunmanın arasından şutu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 1-1
50. dakikada Mendy'nin ceza sahası içine havalandırdığı topa gelişene vuran Vısca'nın şutu kaleci Ali Emre Yanar'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı
58. dakikada Mamadou Fall'in ceza sahası içine gönderdiği topa Eren Elmalı, kayarak müdahale etti. Meşin yuvarlağın eline çarpması sonrası VAR'a giden Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Hajradinovic meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu. 1-2
65. dakikada Kasımpaşa çıkarken topu kaptırdı. Enis Destan ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta çıktı.
75. dakikada Ouanes'in pasında Nuno da Costa'nın kafga vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti. 1-3
86. dakikada Trabzonspor savunmasından seken topu iyi takip eden Aytaç Kara'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.
90. dakikada Bardhi'nin ceza sahası içinden sert vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar'ın elinden kaçırdığı topu iyi takip eden Poyraz Yıldırım meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3
Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu, Ogün Kamacı, Mert Bulut
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Fernandes (Umut Güneş dk. 73), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas (Poyraz Yıldırım dk. 82), Enis Destan
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kerem Şen, Bakic, Oğuzhan Yıılmaz, Denswill, Arif Boşluk, Salih Mealkoçoğlu, Abdurrahman Bayram
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck Neto, Taylan Uİtku, Yasin Özcan, Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Hajradinovic (Loret Sadiku dk. 90+2), Oğulcan Çağlayan, Nuno da Costa (Cibambi dk. 87)
Yedekler: Arol Karaman, Melih Akyüz, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Emirhan Yiğit
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Enis Destan (dk. 19), Poyraz Yıldırım (dk. 90) (Trabzonspor), Aytaç Kara (dk. 47), Hajradinovic (dk. 58 pen.), Nuno da Costa (dk. 75) (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: Taylan Utku Aydın, Ali Emre Yanar (Kasımpaşa), Baniya (Trabzonspor) - TRABZON