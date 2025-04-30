Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanmaya Başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maç öncesi çalışmalara başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma ve oyun çalışmaları gerçekleştirdi.
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına 2 günlük aranın ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor