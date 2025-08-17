Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Takımda 3 eksik oyuncu bulunuyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün saat 13.00'te yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da özel bir uçakla İstanbul'a gitti.

KADRODA 3 EKSİK

Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan Kasımpaşa deplasman kafilesinde şu oyuncular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan, Felipe Augusto, Paul Onuachu."

Bordo-mavili takımda son antrenmanda yer almayan kaleci Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ile tedavileri devam eden Anthony Nwakaeme ve Borna Barisic kafilede yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
