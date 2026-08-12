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Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı. Dinamik ısınma, 5'e 2 ve ayak tenisi çalışmalarının ardından taktiksel idmanla tamamlanan antrenman, yarın yapılacak çalışmayla sürdürülecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması yaptı. Ayak tenisi de oynayan bordo-mavililer, antrenmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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