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Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı İçin İstanbul'a Gitti

Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı İçin İstanbul'a Gitti
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Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ardından takım özel uçakla yola çıktı. Sakatlıkları bulunan Batagov, Folcarelli, Muçi ve Okay Yokuşlu kadroda yer almazken, kafilede 21 futbolcu bulunuyor.

TRABZONSPOR, 2026-27 sezonunun ilk haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla İstanbul'a gitti.

KADRODA 4 EKSİK

Bordo-mavililerde sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Arseniy Batagov, Tim Jabol Folcarelli, Ernest Muçi ve Okay Yokuşlu kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un 21 kişiden oluşan Kasımpaşa maçı kafilesinde şu isimler yer aldı.

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Samet Akaydın, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Mohamed Salah, Umut Nayır, Paul Onuachu, Rene Mitongo."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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