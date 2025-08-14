Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı

TRABZONSPOR, Süper Lig'de 2025-26 sezonu 2'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına start verdi.

Trabzonspor, Süper Lig'de 2025-26 sezonu 2'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, iki grup halinde dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavliler, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan bordo-mavili takımda Mustafa Eskihellaç yarın gerçekleştirilecek antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Saat 17.00'deki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü de basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.