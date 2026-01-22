Haberler

Trabzonspor ile Kasımpaşa 39'uncu randevuda

Trabzonspor ile Kasımpaşa 39'uncu randevuda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. İki takım daha önce 38 kez karşılaştı, Trabzonspor'un galibiyet sayısı 18, Kasımpaşa'nın ise 9. Maç, Papara Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR ile Kasımpaşa Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın yapacakları maçla 39'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 33 karşılaşmada ise Trabzonspor'un 15, Kasımpaşa'nın 8 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Papara Park Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak olan maçta hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. İkinci yarıya deplasmanda Kocaelispor galibiyetiyle başlayan bordo-mavililer, sahasında Kasımpaşa'yı da mağlup edip, zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 33'ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 38 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 18, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa filelerine 67 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü.

İki takım Süper Lig düzeyinde ise bugüne kadar 33 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların 15'ini Trabzonspor kazanırken, 8 karşılaşmada galip gelen taraf Kasımpaşa oldu. 10 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. İki takımın ligin ilk yarısında İstanbul'da karşı karşıya geldiği maç Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor

Bayrak provokasyonu için MSB'den açıklama: Gereği yapılıyor
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada

5 günlük bebeğin engelli kalmasına neden oldu! Vahşet kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı

Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

Giydiği ayakkabılar tartışma konusu oldu
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen "anne" itirafı