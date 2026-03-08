Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor: 89 Karşıyaka: 79
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın İlk periyodunu 21-17 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta 23 sayı üreterek devreyi 44-32'lik skorla üstün tamamladı. Üçüncü periyotta 26 sayı bularak farkı açan Karadeniz ekibi, son periyoda 70-49 önde girdi. İyi oyununu son periyotta da sürdüren Trabzonspor, parkeden 89-79'luk skorla galip ayrıldı. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı