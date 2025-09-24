Haberler

Trabzonspor Karagümrük Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Karagümrük Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor
Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Misirli.com.tr Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan, Trabzonspor'un yeni transferlerinden Christ Inao Oulai, yarın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
