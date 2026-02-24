Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 27 Şubat Cuma günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Enes Sansar