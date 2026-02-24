Haberler

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki takım, pas ve taktik çalışmaları yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 27 Şubat Cuma günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

