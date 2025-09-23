Haberler

Trabzonspor, Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürürken, taraftar grup temsilcileri antrenmana moral ziyareti gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Misirli.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili taraftar grup temsilcileri antrenmana moral ziyaretinde bulundu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 18.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan, bordo-mavili taraftar grup temsilcileri de, akşam gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Fatih Tekke'ye başarı dileklerini iletti. Tekke, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek nazik jestlerinden dolayı taraftarlara teşekkür etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
