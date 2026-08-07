Haberler

Trabzonspor kafilesi, İzmir'e gitti

Trabzonspor kafilesi, İzmir'e gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Göztepe ile oynayacağı hazırlık maçı için İzmir'e hareket etti. Kafilede yeni transferler Muhammed Salah ve Andre Onana yer almadı. Maçta eski futbolcu İsmail Köybaşı'nın jübilesi yapılacak.

Trabzonspor, Göztepe ile yapacağı hazırlık maçı için İzmir'e hareket etti.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma ve rondo çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Bordo-mavili kafile, daha sonra Göztepe ile yapacağı hazırlık maçı için THY'ye ait özel uçakla İzmir'e gitti. Maçta ayrıca Trabzonsporlu eski futbolcu İsmail Köybaşı'nın jübilesinin de yapılacağı öğrenildi.

Yeni transferlerden Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah ve kaleci Andre Onana ise kadroda yer almadı.

Trabzonspor kafilesinde Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Rene Mitongo yer aldı.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım

Cezaevleri fena karıştı: Beni siz ihbar ettiniz, defolup git
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Erdoğan'dan tarihi Mekke Anlaşması çağrısı: Tüm kardeş ülkelere açık
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü

Kavga ettiği kadının resmen hayatını kararttı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor