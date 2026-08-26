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Trabzonspor, Ferencvaros maçı için Budapeşte'de

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- Liverpool forması giyen Salah hayranları, oyuncuya havalimanında ilgi gösterdi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşılaşacak Trabzonspor, Budapeşte'ye geldi.

Bordo-mavililer, Trabzon'dan kalkan özel uçakla 2,5 saatlik yolculuğun ardından Budapeşte'ye ulaştı.

Trabzonspor'un havalimanından çıkışında en fazla ilgiyi gören oyuncu, Muhammed Salah oldu. Liverpool forması giyen Salah hayranları, havalimanında Mısırlı yıldız oyuncudan imza istedi.

Kulüp güvenlik görevlilerinin otobüse kadar eşlik ettiği Salah, taraftarla fotoğraf çektirdi.

Kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Kaynak: AA
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