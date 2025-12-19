Trabzonspor, kadın futbolunda galibiyet serisini Galatasaray maçıyla sürdürme peşinde

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında 21 Aralık Pazar günü sahasında Galatasaray GAİN'i ağırlayacak Trabzonspor, 5 maçlık galibiyet serisine devam etmeyi hedefliyor.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 2-1, 7. haftada da Fenerbahçe arsaVev'e 2-0 yenilen bordo-mavili takım, ligde aldığı 10 galibiyet ile 30 puan topladı.

Son 5 maçta rakiplerini mağlup ederek 3. sıraya yükselen Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hatice Bahar Özgüvenç, AA muhabirine, taraftarlarının desteği ile Galatasaray'ı yenmek istediklerini söyledi.

Sezon başında çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını belirten Özgüvenç, "Bir oyuncu grubuna hocanın alışması, oyuncu grubunun hocaya alışması 4-5 ayı bulabiliyor. Şu an benim burada üçüncü ayım, 30 puandayız. Trabzonspor tarihine baktığımızda çok iyi bir puan durumu ama bunun hikayesi kızlarımıza ait. Tüm iyi niyetleriyle ne istediğimizi anlamaya, algılamaya ve yapmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Özgüvenç, kendileri için ligde ilk maçtan mağlubiyetle ayrılmanın moral bozucu olmasına karşın bundan ders çıkararak ilerlediklerini vurguladı.

Önemli altyapı imkanlarına sahip olduklarına değinen Özgüvenç, "Kulüp çalışanlarımız ve personelimizle çok güzel, kompakt bir çalışma var. Tesisler tamamen bize ait. Şu an belki de diğer takımlarda olmayan şartlar bizde var. Her şey pozitif ilerliyor. Kazandıkça daha da enerjik hale geliyoruz. İyi bir hikayenin içerisindeyiz. İlk başladığımızdan beri ilk üçteyiz, daha yukarıyı zorluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor'un hedefi şampiyonluk"

Hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak olduğunu dile getiren Özgüvenç, şöyle devam etti:

"Trabzonspor'un hedefi şampiyonluk. Bu durumda merdiven merdiven çıkmamız lazım. Bir iki adım atıp beşe zıplamak yerine sağlam şekilde ilerliyoruz. Önemli olan ne yaptığımızı biliyoruz, ne oynamak istediğimizi biliyoruz. Bu hedefte de sahanın içinde kompakt ilerliyoruz. Bir oyuncuyu değiştirdiğimizde diğer oyuncunun ne yapacağını bilmesi lazım. Hedefimiz şampiyonluk ama biz bu hayali kurarken yavaş yavaş adım atarak gidiyoruz."

Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarının altını çizen Özgüvenç, "Analizlerimizi yapıyoruz. Hedef tabii ki 3 puan. Kendi sahamızdayız bu çok önemli. Trabzonspor kendi sahasındaki her maçı kazanmak zorunda." dedi.

Azra Ardos: "İnanılmaz bir çaba ve istek var"

Trabzonspor ve U23 Milli Takımı'nın sağ kanat oyuncusu 22 yaşındaki Azra Ardos ise galibiyet serisini sürdürmek istediklerini vurguladı.

Bunun için çok çalıştıklarını aktaran Ardos, "Gerçekten Trabzonspor'u ait olduğu yere çıkarmak için inanılmaz bir çaba ve istek var. Çok iyi gidiyoruz umarım nazar değmez." ifadesini kullandı.

Teknik Direktör Özgüvenç ile takımın iyi bir uyumu bulunduğunu belirten Ardos, "Sadece ben değil, bütün takım adına pozitif enerjisi ve motivasyonu yüksek bir hoca. Hepimize ayrı ayrı iyi geldi. Kişisel olarak öz güven ve takımın nerede olması gerektiğini hatırlatan bir hoca." dedi.