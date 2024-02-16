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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Jelena Cubrilo'yu kadrosuna kattı

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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Fatih Vatan Spor'dan Jelena Cubrilo'yu transfer etti. Cubrilo, ofansif orta saha pozisyonunda oynayan bir futbolcu ve daha önce Subotica, Amazones, St. Polten, Rayo Vallecano, Alhama, Gintra ve Fatih Vatan Spor'da forma giymiştir.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Fatih Vatan Spor'dan Jelena Cubrilo'yu kadrosuna kattı.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamaya göre, oyuncu Jelena Cubrilo'yu renklerine bağladı.

Açıklamada, "Jelena Cubrilo, 9 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. Ofansif orta saha pozisyonunda oynayan Cubrilo, futbolculuk kariyeri boyunca Subotica, Amazones, St. Polten, Rayo Vallecano, Alhama, Gintra ve Fatih Vatan Spor'da forma giymiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Spor

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