Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında 1207 Antalyaspor'u 6-1 yendi

Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında 1207 Antalyaspor'u 6-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Trabzonspor, sahasında 1207 Antalyaspor'u 6-1 yendi. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta Jae-Eun Song 16, 38 ve 76. dakikalarda gol atarken konuk ekibin tek sayısı 80. dakikada Kiera Riley Laney'den geldi.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Trabzonspor, sahasında 1207 Antalyaspor'u 6-1 yendi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk golünü Trabzonspor, 5. dakikada Melissa Sandrine Behinan ile buldu. Tempolu oyununu devam ettiren bordo-mavililer, Jae-Eun Song'un 16 ve 38'inci dakikalardaki golleriyle farkı 3'e çıkardı.
İlk yarıyı 3-0 önde tamamlayan Trabzonspor, 48. dakikada Abigail Kofi Kim ve 76. dakikada Jae-Eun Song'un golleriyle 5-0 öne geçti.
Konuk ekip tek golünü 80. dakikada Kiera Riley Laney ile bulurken, bordo-mavililerde Azra Ardos 90. dakikada attığı golle sonucu belirledi.
Trabzonspor, sahadan 6-1 galip ayrıldı.