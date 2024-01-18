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Trabzonspor, Jens Stryger Larsen ile Sözleşmesini Feshetti

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Trabzonspor, Danimarkalı oyuncusu Jens Stryger Larsen'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu. Larsen, Trabzonspor'da 63 maçta forma giydi ve 3 gol ile 1 asist kaydetti.

Trabzonspor, Danimarkalı oyuncusu Jens Stryger Larsen'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüp, kanat oyuncusu Jens Stryger Larsen ile yolların ayrıldığını duyurdu. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Jens Stryger Larsen arasındaki 01.07.2022 başlangıç 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

2022 yılında Udinese'den bedelsiz olarak Trabzonspor'a transfer olan 32 yaşındaki Danimarkalı sağ bek, bordo mavili takımda forma giydiği 63 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Larsen'in Trabzonspor ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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