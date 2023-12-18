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Trabzonspor İstanbulspor Maçı Hazırlıklarını Tamamlayarak İstanbul'a Gitti

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Trabzonspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayolu ile İstanbul'a gitti. Kadroda 9 eksik bulunan Trabzonspor'un İstanbulspor maçı kafilesi belirlendi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayolu ile İstanbul'a gitti.

Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın İstanbulspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan bordo-mavililer karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi. Son hazırlıklarını yapan Trabzonspor saat 15.30'da Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

KADRODA 9 EKSİK

Bordo mavililerin deplasman kafilesinde Onuralp Çevikkan, Benkovic, Fernandes, Umut Bozok, Bakic, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk ile sakatlıkları süren Orsic ve Pepe yer almadı. Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan İstanbulspor maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Stefano Denswıl, Baniya, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Larsen, Kourbelis, Berat, Mendy, Umut Güneş, Abdülkadir, Bakasetas, Kerem Şen, Enis Bardhi, Edin Vişça, Tonio Teklic, Trezeguet, Onuachu, Enis Destan."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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