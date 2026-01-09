Haberler

Trabzonspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında İstanbulspor ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam ettirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınma çalışmalarının ardından geçiş oyunu ve çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında İstanbulspor ile 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi.

Geçiş oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
