Trabzonspor, İstanbul Ankaspor'u Farklı Geçti
Türkiye Basketbol Ligi'nde Trabzonspor, İstanbul Ankaspor'u 114-65 yendi. Bordo-mavililer, etkili başlayarak maçı domine etti ve tüm periyotları önde tamamladı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbul Ankaspor'u 114-65 yendi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan bordo-mavililer, ilk periyodu 30-13 önde bitirdi.
Bordo-mavililer, Rijad Aydın ve Okben Ulubay'ın önemli katkısıyla devreyi 51-28 önde tamamladı.
Tykivion Gordon'un da sahneye çıkmasıyla üçüncü periyodu 86-51 önde bitiren Karadeniz ekibi, parkeden 114-65 galip ayrıldı.