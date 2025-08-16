Trabzonspor, İsmail Cem Ulusoy'un Sözleşmesini Uzattı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, 28 yaşındaki oyuncu İsmail Cem Ulusoy ile bir sezon daha anlaşma sağladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, İsmail Cem Ulusoy'un sözleşmesini uzattı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya varıldığını belirtilerek, "İsmail Cem Ulusoy, bir sezon daha bordo-mavi formamızla parkede." denildi.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor