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Trabzonspor, İskenderunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, İskenderunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İskenderunspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular yenileme çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında İskenderunspor ile 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncuların pas ve topa sahip olma çalıştığı idman, dar alanda oyunla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarınki antrenmanla İskenderunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
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